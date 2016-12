Manchester United vergeigt Führung gegen Everton

Manchester United ist am Sonntag in der Premier League nicht über ein 1:1- Remis bei Everton hinausgekommen. Der englische Fußball- Rekordmeister lag in Liverpool ab der 42. Minute durch einen cleveren Heber von Zlatan Ibrahimovic in Front, geriet aber in der zweiten Hälfte zunehmend unter Druck. Ein von Leighton Baines in der 89. Minute verwandelter Elfmeter bescherte Everton noch den Punkt.