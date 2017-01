Manchester United trotz Pleite im Licacup- Finale

Huddleston brachte dank eines umstrittenen Elfmeters (35.) Hull in Führung, Pogba glich in der 66. Minute aus. Der Treffer zum 2:1 durch Niasse (85.) kam zu spät.

Bereits am Mittwoch hatte Liverpool das Finale verpasst. Die "Reds" unterlagen am im Halbfinal- Rückspiel zuhause mit 0:1 gegen Southampton. Zuvor hatte Liverpool, das in der Premier League derzeit Vierter ist, schon das Hinspiel auswärts mit 0:1 verloren.

Das Finale zwischen Manchester United und Southampton findet am 26. Februar im Londoner Wembley- Stadion statt.