Manchester United holt wieder nur Remis!

Der isländische Nationalspieler Gylfi Sigurdsson (79.) bescherte Swansea mit einem unhaltbaren Freistoß den Auswärtspunkt in Old Trafford. Zuvor hatte Stürmer Wayne Rooney (45.+3) die Truppe von Trainer Jose Mourinho nach einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters per Foulelfmeter in Führung gebracht. Der Referee hatte eine Schwalbe von Marcus Rashford nicht bemerkt und auf Foul im Strafraum entschieden.

Chelsea nahm bei Everton nächste Titelhürde

Chelsea dagegen nahm die nächste Hürde auf dem Weg Richtung Meistertitel. Die Londoner setzten sich auswärts gegen Everton mit 3:0 durch. Pedro (66.), Gary Cahill (79.) und Willian (86.) trafen in einer umkämpften Partie für die "Blues", die den vierten Sieg in den vergangenen fünf Liga- Spielen einfuhren und den sechsten Meistertitel der Klubgeschichte im Visier haben.

In der Tabelle führt Chelsea weiter vier Punkte vor dem Stadtrivalen Tottenham, der später am Abend im Nordlondoner Derby Arsenal mit 2:0 - Dele Alli (56.) und Harry Kane (58.) trafen - bezwang. Übrigens: Arsenal wird am Saisonende erstmals seit 22 Jahren in der Premier- League- Tabelle hinter dem Lokalrivalen Tottenham stehen. 17 Zähler Rückstand sind nicht mehr aufzuholen. Die "Spurs" sind rechnerisch der einzige verbliebene Titelrivale von Chelsea. Manchester City kam beim Abstiegskandidaten Middlesbrough nicht über ein 2:2 hinaus und blieb damit Tabellen- Vierter. Das Starensemble von Pep Guardiola ist bereits drei Pflichtspiele sieglos.

Die Ergebnisse der 35. Runde:

Samstag

Southampton - Hull City 0:0

Stoke City - West Ham 0:0

Sunderland - Bournemouth 0:1

West Bromwich - Leicester City 0:1

Crystal Palace - Burnley

Sonntag

Manchester United - Swansea City 1:1

Everton - Chelsea 0:3

Middlesbrough - Manchester City 2:2

Tottenham Hotspur - Arsenal 2:0

Montag

Watford - Liverpool (21 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Chelsea 34 26 3 5 43 81 2. Tottenham 34 23 8 3 49 77 3. Liverpool 35 20 9 6 29 69 4. Manchester C. 34 19 9 6 28 66 5. Manchester U. 34 17 14 3 26 65 6. Arsenal 33 18 6 9 22 60 7. Everton 35 16 10 9 20 58 8. West Bromwich 34 12 8 14 -4 44 9. Southampton 33 11 8 14 -5 41 10. Bournemouth 35 11 8 16 -13 41 11. Leicester 34 11 7 16 -12 40 12. Stoke 35 10 10 15 -13 40 13. Watford 34 11 7 16 -18 40 14. Burnley 35 11 6 18 -14 39 15. West Ham 35 10 9 16 -15 39 16. Crystal Palace 35 11 5 19 -10 38 17. Hull City 35 9 7 19 -31 34 18. Swansea 35 9 5 21 -29 32 19. Middlesbrough 35 5 13 17 -19 28 20. Sunderland 34 5 6 23 -34 21