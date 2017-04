Manchester United holt wieder nur Remis!

Der isländische Nationalspieler Gylfi Sigurdsson (79.) bescherte Swansea mit einem unhaltbaren Freistoß den Auswärtspunkt in Old Trafford. Zuvor hatte Stürmer Wayne Rooney (45.+3) die Truppe von Trainer Jose Mourinho nach einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters per Foulelfmeter in Führung gebracht. Der Referee hatte eine Schwalbe von Marcus Rashford nicht bemerkt und auf Foul im Strafraum entschieden.

Die Ergebnisse der 35. Runde:

Samstag

Southampton - Hull City 0:0

Stoke City - West Ham 0:0

Sunderland - Bournemouth 0:1

West Bromwich - Leicester City 0:1

Crystal Palace - Burnley

Sonntag

Manchester United - Swansea City 1:1

Everton - Chelsea (15.05 Uhr)

Middlesbrough - Manchester City (15.05 Uhr)

Tottenham Hotspur - Arsenal (17.30 Uhr)

Montag

Watford - Liverpool (21 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Chelsea 33 25 3 5 40 78 2. Tottenham 33 22 8 3 47 74 3. Liverpool 34 19 9 6 28 66 4. Manchester C. 33 19 8 6 28 65 5. Manchester U. 33 17 13 3 26 64 6. Arsenal 32 18 6 8 24 60 7. Everton 34 16 10 8 23 58 8. West Bromwich 34 12 8 14 -4 44 9. Southampton 33 11 8 14 -5 41 10. Bournemouth 35 11 8 16 -13 41 11. Leicester 34 11 7 16 -12 40 12. Stoke 35 10 10 15 -13 40 13. Watford 33 11 7 15 -17 40 14. Burnley 35 11 6 18 -14 39 15. West Ham 35 10 9 16 -15 39 16. Crystal Palace 35 11 5 19 -10 38 17. Hull City 35 9 7 19 -31 34 18. Swansea 34 9 4 21 -29 31 19. Middlesbrough 34 5 12 17 -19 27 20. Sunderland 34 5 6 23 -34 21