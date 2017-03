Manchester United: 200 Millionen für Neymar!

Das Flirten um den Superstar des FC Barcelona dauert nun schon eine geraume Weile. Bereits Anfang des Jahres soll Mourinho den Brasilianer mit Anfrufen bombardiert und zu einem Wechsel gedrängt haben. Tenor: Bei Manchester United habe der 25- Jährige endlich die Chance, aus dem großen Schatten von Lionel Messi herauszutreten.

Das Problem dabei ist, dass Neymar erst im Sommer seinen Kontrakt bei Barcelona bis 2021 verlängert hat. Festgeschriebene Ablösesumme: 200 Millionen Euro! Doch laut englischen und spanischen Medienberichten sollen Manchester und "Mou" jetzt aber wirklich Ernst machen, sogar bereit sein, diese Wahnsinns- Summe für ihren Wunschspieler Nummer eins zu zahlen.

"Ich mag den Stil!"

Obgleich die Kosten noch steigen würden. Denn den Wechsel versüßen will man Neymar mit einem Gehalt von 25 Millionen Euro pro Jahr, das den Brasilianer zum bestbezahlten Spieler auf der Insel machen würde. Indirekt deutete Neymar bereits an, dass ihn das reizen würde: "Ich mag den Stil in der Premier League. Eines Tages würde ich dort gerne spielen." Falls der Wechsel doch nicht klappt, hat Mourinho einen Plan B im Ärmel. Dann wäre Atléticos Antoine Griezmann das Objekt der Begierde.

