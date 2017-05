Louis Schaub will es jetzt auch sich beweisen

"Einer für den besonderen Moment. Einer, der Verteidigungen im Alleingang aushebeln kann." Bei Louis Schaub waren und sind sich die (Ex- )Rapid- Trainer Büskens, Canadi und jetzt Goran Djuricin einig. Allein: Der 22- Jährige konnte sein großes Potenzial auch in dieser Chaos- Saison wieder nicht konstant abrufen. Trotz fulminanten Starts: vier Tore in den ersten vier Liga- Partien, dazu der Triplepack in Trencin.