Liverpool unterstreicht CL- Ambition gegen Burnley

hielt den Anschluss an Tottenham und Manchester City, die mit je einem Spiel weniger einen Punkt voranliegen. Mit gar zwei Spielen weniger folgen Arsenal und Manchester United mit fünf bzw. sechs Punkten Rückstand auf Liverpool.

Stürmer Ashley Barnes, ob seiner österreichischen Großmutter nach einem Einsatz für das U20- Nationalteam einst auch für den ÖFB ein Thema, brachte Burnley früh in Führung (7.). Treffer von Georginio Wijnaldum (45.+1) und Emre Can (61.) drehten aber die Partie. Für Liverpool war es der zweite Liga- Sieg in Folge, der dritte in den vergangenen vier Runden.

Die Ergebnisse der 28. Runde:

Arsenal - Leicester City verschoben

Chelsea - Watford verschoben

Crystal Palace - Tottenham Hotspur verschoben

Middlesbrough - Sunderland verschoben

Southampton - Manchester United verschoben

Mittwoch

Manchester City - Stoke City 0:0

Samstag

Bournemouth - West Ham 3:2

Everton - West Bromwich 3:0

Hull City - Swansea City 2:1

Sonntag

Liverpool - Burnley 2:1

# Team Sp S U N +/- P 1. Chelsea 27 21 3 3 37 66 2. Tottenham 27 16 8 3 33 56 3. Manchester C. 27 17 5 5 24 56 4. Liverpool 28 16 7 5 25 55 5. Arsenal 26 15 5 6 24 50 6. Manchester U. 26 13 10 3 17 49 7. Everton 28 13 8 7 17 47 8. West Bromwich 28 11 7 10 -1 40 9. Stoke 28 9 9 10 -8 36 10. Southampton 26 9 6 11 -2 33 11. West Ham 28 9 6 13 -11 33 12. Burnley 28 9 4 15 -11 31 13. Watford 27 8 7 12 -14 31 14. Bournemouth 28 8 6 14 -14 30 15. Leicester 27 7 6 14 -15 27 16. Swansea 28 8 3 17 -25 27 17. Crystal Palace 27 7 4 16 -11 25 18. Hull City 28 6 6 16 -28 24 19. Middlesbrough 27 4 10 13 -11 22 20. Sunderland 27 5 4 18 -26 19