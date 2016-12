Liverpool mit 4:1 gegen Stoke erster Chelsea- Jäger

Liverpool hat den zweiten Rang in der englischen Premier League auch nach der 18. Runde gehalten. Das Team von Coach Jürgen Klopp besiegte am Dienstag Stoke City an der Anfield Road verdient mit 4:1 und zog damit an Manchester City, das am Stefanitag bei Hull City 3:0 gewonnen hatte, vorbei. Auf Tabellenführer Chelsea fehlen den "Reds" auch nach dem dritten Sieg in Folge sechs Zähler.