Liverpool blamiert sich mit 0:0 gegen Viertligist

Liverpool hat sich am Sonntag in der dritten Runde des englischen FA- Cups blamiert. Die von Jürgen Klopp betreuten "Reds" kamen an der Anfield Road gegen den Viertligisten Plymouth Argyle über ein 0:0 nicht hinaus. Über den Aufstieg muss nun ein Wiederholungsspiel in Plymouth entscheiden. Liverpool war gegen den "Underdog" mit einer B- Truppe und der jüngsten Startelf aller Zeiten angetreten.