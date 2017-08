LIVE: Schafft Sturm das Wunder von Istanbul?

Der SK Sturm klammert sich an das Prinzip Hoffnung. Trotz des 1:2 im Hinspiel der Europa- League- Qualifikation in Graz zeigten sich Spieler, Trainer und Funktionäre optimistisch, in Istanbul gegen Fenerbahce die Sensation zu schaffen und sich noch einmal eine weitere Runde im internationalen Schaufenster präsentieren zu dürfen. Mit sportkrone.at sind Sie live dabei!