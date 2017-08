LIVE: Schafft Salzburg gegen Rijeka den Aufstieg?

Eine durchaus knifflige Aufgabe erwartet Red Bull Salzburg am Mittwoch im Champions- League- Quali- Rückspiel in Rijeka. Nach dem 1:1 im Hinspiel muss zumindest ein Tor her, um den Aufstieg zu schaffen. Dafür sind die "Bullen" zwar immer gut, Rijekas 8.000er- "Hexenkessel" ist aber eine kleine Festung. "Wir müssen von der ersten Minute daran glauben", sagte Coach Marco Rose. (Was Salzburgs Ex- Coach Lothar Matthäus zu den Bullen sagt, sehen Sie im Video oben.)