LIVE: Rapid 2:0 in Front! "Major" zum 1:0

Rapid will im ersten Auswärtsmatch der Saison in St. Pölten einen Fehlstart vermeiden. Gegen die Niederösterreicher blieben die Hütteldorfer in der vergangenen Saison ungeschlagen. Der SV Mattersburg will im Heimspiel gegen den WAC den Schwung vom ersten Spieltag mitnehmen. Halbzeitstände: SKN St. Pölten - Rapid 0:2; SV Mattersburg - WAC 1:0