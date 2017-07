LIVE: ÖFB- Frauen stehen vor historischem Coup

S tand bei Österreich gegen Island - 0:0

32. Minute: Die ÖFB- Ladies bestimmen das Geschehen. Die Isländerinnen beschränken sich auf hohe Bälle.

26. Minute: Erster gefährlicher Schuss der Isländerinnen in Richtung Zinsberger. Der Schuss von Fridriksdottir geht knapp am Tor vorbei.

25. Minute: Billa mit der zweiten großen Chance. Glück für die Isländerinnen.

24. Minute: Die Österreicherinnen immer wieder mit gefährlichen Weitschüssen.

20. Minute: Im Parallelspiel hat sich etwas getan: Die Schweizerinnen führen gegen Frankreich mit 1:0. Die Französinnen außerdem nur noch zu zehnt.

13.Minute: Beeindruckende Kulisse in Rotterdam. Die isländischen Fans setzen zu ihrem bekannten "Huh"- Ruf an.

09. Minute: Nächster Abschluss der ÖFB- Mädels. Bereits der dritte Schuss auf das Tor. Dieses Mal war es Laura Feiersinger.

03.Minute: Erster Corner für die Österreicherinnen und eine erste große Chance. Burger kommt völlig frei zum Kopfball, trifft aber genau die isländische Torfrau.

02. Minute: Kurze Schockminute für die ÖFB- Damen. Torfrau Zinsberger mit einer kleinen Unsicherheit.

01. Minute: Das Spiel läuft. Die Österreicherinnen zum ersten Mal bei dieser EM in den roten Trikots. Island ganz in blau.

20:43 Uhr: Gleich geht es los. Die ÖFB- Damen starten mit der gleichen Aufstellung wie im ersten Gruppenmatch gegen die Schweizerinnen. Kapitänin Viktoria Schnaderbeck leicht angeschlagen zunächst nur auf der Bank.