Live auf Facebook: Boxer bedroht Leverkusen- Star

Fast vier Minuten lang brüllte Tanriseven den Leverkusen- Spieler und seine Freunde an (siehe Video oben). Die Beschimpfungen erzielten auf Facebook bereits über 70.000 Aufrufe. "Warum nennst du mich einen Clown? Ich bin ein Profi- Boxer", schrie Tanriseven und verlangte von Bailey, das Snapchat- Video zu löschen. Der Kicker wusste nicht so recht, was er darauf antworten sollte und blieb ruhig. Am Ende schrie der Boxer noch lauter: "Wenn ich das nochmal höre, poliere ich dir die Fresse!"

Leon Bailey musste krankheitsbedingt für das Spiel gegen Wolfsburg (3:3) pausieren. Der 19- Jährige trainierte daher individuell und besuchte einige Bekannte in Genk, wo er eineinhalb Jahre beim KRC unter Vertrag war.

Hier im Video sehen Sie die Highlights der Partie Leverkusen - Wolfsburg:

Video: SKY DE

In einem Straßencafe kam es dann zu dem irren Vorfall. Bailey hatte anscheinend in einem Fitness- Studio Tanriseven beim Schattenboxen gefilmt und sich dann über ihn via Snapchat lustig gemacht.