Lionel Messi hat seine Jugendliebe geheiratet

Lionel Messi hat "Ja" gesagt. Der argentinische Fußballstar heiratete am Freitag (Ortszeit) in seiner Heimatstadt Rosario seine Jugendliebe Antonella Roccuzzo. Zu der streng abgeschirmten Feier in einem Hotelkomplex waren hunderte Gäste geladen, darunter auch der Fußballer Neymar, Messis Teampartner vom FC Barcelona, sowie die Sängerin Shakira mit ihrem Freund Gerard Pique vom FC Barcelona.