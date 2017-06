Ligen- Vereinigung bekommt mehr Einfluss in UEFA!

Die EPFL, die Vereinigung von 32 europäischen Fußball- Profi- Ligen, erhält demnächst mehr Einfluss innerhalb des Europa- Kontinentalverbandes UEFA. Dies wurde am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz nach der außerordentlichen Hauptversammlung in Genf bekanntgegeben. "Das ist der Start einer neuen Ära", sagte EPFL- Generalsekretär Georg Pangl. Nach der nun erzielten Einigung sollen EPFL- Vertreter künftig stimmberechtigte Mitglieder in allen wesentlichen UEFA- Gremien, darunter im Exekutivkomitee, stellen. Im Gegenzug wird die im März schlagend gewordene Kündigung des "Memorandum of Understanding" von der EPFL wieder zurückgenommen.