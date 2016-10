Liendl fliegt aus Profi- Kader von 1860 München

Der Steirer Michael Liendl ist von Trainer Kosta Runjaic gemeinsam mit zwei weiteren Spielern aus dem Profi- Kader von 1860 München gestrichen und in die Amateur- Mannschaft des deutschen Fußball- Zweitligisten versetzt worden. "Vielleicht ist es mangelnder Druck bei dem einen oder anderen, oder vielleicht haben nicht alle den Ernst der Lage erkannt", erklärte Runjaic, dessen Klub sich im Abstiegskampf befindet.

Nach nur zwei Siegen aus neun Spielen wird es für Coach Runjaic immer enger. Derzeit belegt 1860 Rang 14. Der "Löwen"- Trainer hatte Liendl nach dem 1:3 in Düsseldorf besonders scharf kritisiert: "Ein erfahrener Spieler wie Liendl, der ein sehr guter Techniker ist, spielt in den ersten drei Minuten drei Fehlpässe und schon der in der ersten Minute führt zum 0:1. Das hat sich dann auf die ganze Mannschaft übertragen."