Leverkusen scheitert im Cup an Drittligisten

Leverkusen, für das auch Aleksandar Dragovic durchspielte, war schon in den 120 Minuten vor dem Elferschießen spielerisch enttäuschend. Kevin Volland hatte die Gäste zunächst mit seinem ersten Pflichtspieltor für Leverkusen in Führung gebracht (25.), doch der Außenseiter spielte mutig nach vorne. Das 1:1 erzielte Leverkusens Roberto Hilbert per Eigentor (47.). In der Verlängerung traf dann erneut Volland für die Gäste (95.), doch Lotte kam in Unterzahl nach einer Gelb- Roten Karte durch Kevin Freiburger zurück (105.+1). Im Elfmeterschießen scheiterten auf Leverkusener Seite neben Baumgartlinger auch Volland und Charles Aranguiz.

"Enttäuschung ist riesig"

Der Drittliga- Aufsteiger kassiert damit nicht nur eine Prämie in Höhe von 630.000 Euro, sondern verschärfte auch die sportliche Krise der Leverkusener: Ohne den gesperrten Trainer Roger Schmidt, der das Spiel im Mannschaftsbus verfolgte, war es für Bayer der früheste Cup- Knockout seit dem Erstrunden- Aus in der Saison 2011/12. In der Bundesliga verlor die Werkself zuletzt zwei Mal in Folge, liegt nur auf Rang elf. In der Champions League ist man nach drei Spielen noch ohne Sieg. "Die Enttäuschung ist natürlich riesig. Wenn du in der Verlängerung mit einem Mann mehr führst und dann noch verlierst, dann ist das an Dämlichkeit nicht zu überbieten", kritisierte Sportdirektor Rudi Völler.

Knaller hält zwei Elfer

In Sandhausen hielt Knaller im Elferschießen zweimal, Freiburg war überhaupt erst durch einen unberechtigten Strafstoß kurz vor Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung gekommen. Der Norweger Mats Möller Daehli schoss Freiburg zwar in Führung (21.), Tim Kister nach einer Ecke (39.), Andrew Wooten (53.) und Richard Sukuta- Pasu (64.) drehten die Partie für den Zweitligisten, der von Kapitän Stefan Kulovits angeführt wurde. Der eingewechselte Vincenzo Grifo (76.) sowie Stürmer Nils Petersen (82./Foulelfmeter) glichen für die defensiv teils desolaten Freiburger aus. In der Verlängerung fielen keine Tore mehr.

In zwei Zweitligaduellen siegte Arminia Bielefeld mit Manuel Prietl bei Dynamo Dresden 1:0 (0:0), 1860 München setzte sich bei den Würzburger Kickers von Goalie Jörg Siebenhandl nach torlosen 120 Minuten im Elferschießen mit 4:3 durch.