Leipzig besiegt Augsburg! Pfiffe für Hinteregger

Aufsteiger RB Leipzig hat seinen starken Lauf in der deutschen Bundesliga fortgesetzt und einen 47 Jahre alten Rekord gebrochen. Die Mannschaft des österreichischen Trainers Ralph Hasenhüttl feierte am Freitag einen 2:1 (1:1)- Sieg über den FC Augsburg (oben im Video) und blieb damit auch in der 6. Runde ungeschlagen. Martin Hinteregger wurde von den Leipzig- Fans mit einem Pfeifkonzert begrüßt. Der Ex- Salzburger äußerte sich mehrmals kritisch gegenüber RB Leipzig. Immer wenn der ÖFB- Verteider am Ball war, hagelte es lautstarke Pfiffe von den Rängen. Eine Gelbe Karte für Hinteregger in der 84. wurde sogar bejubelt.