LASK holt Dopingsünder Joao Victor aus Kapfenberg

Zuletzt stand der Brasilianer beim KSV Kapfenberg unter Vertrag. Dort brachte er es in den vergangenen beiden Jahren auf 64 Einsätze. Dabei erzielte er 23 Tore und legte elf Treffer auf.

Überraschend kommt der Transfer besonders deshalb, da Joao Victor erst im November für den LASK aktiv in das Geschehen eingreifen darf. "Natürlich ist die Sperre für ihn nicht einfach, aber wir glauben fest an ihn, kennen die Situation und unterstützen ihn dabei so gut es geht als Verein", wurde Trainer Oliver Glasner in einer Aussendung zitiert. Sportlich ist der Stürmer für Glasner "der schnelle Offensiv- Allrounder, um den wir uns seit geraumer Zeit bemühen".

Unklarheit über Vertragssituation

Die Linzer verpflichteten Victor trotz eines laufenden Vertrags mit Kapfenberg. "Joao hat keinen aufrechten Vertrag mit dem KSV Kapfenberg, da die Optionsvereinbarung gegen zwingende Bestimmungen des Kollektivvertrags der Österreichischen Fußball- Bundesliga (KV- ÖFB) und die ständige höchstgerichtliche Rechtsprechung verstößt" verkündete der LASK via Aussendung.

Noch am Dienstag hatte KSV- Präsident Erwin Fuchs erklärt, dass dem Stürmer in der Steiermark "alle Türen offen" stünden.