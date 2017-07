Laimer: Schon 16. Profi von Salzburg nach Leipzig!

Konrad Laimer ist nicht der erste Salzburg- Profi, den Schwesternverein RB Leipzig in den deutschen Fußball lockt. 15 Akteure mit zumindest einem Einsatz in der österreichischen Bundesliga wechselten in den vergangenen Jahren von der Mozartstadt nach Sachsen. Den Anfang machte Roman Wallner, der im Jänner 2012 zu den damals in der vierten Liga spielenden Leipzigern ging. (Was der "Philosoph" unter den Fußball- Experten, Alfred Tatar, über das ÖFB- Talent sagt, sehen Sie oben im Video!)