Lahm sauer über Aprilscherz! Anwalt eingeschaltet

Dieser Aprilscherz ging wohl nach hinten los. Ein Münchner Start- Up verbreitete die Meldung, dass Philipp Lahm, der im Sommer seine Profikarriere beendet (siehe Video oben), neuer Großinvestor bei ihnen wird. Die Pressemitteilung wirkte echt. Der erste Kontakt zum Bayern- Profi wurde geschildert. So hätte er sich selbst an das Unternehmen gewandt und sich bereit erklärt, eine siebenstellige Summe zu investieren. Auch enthielt die Meldung ein erfundenes Zitat des Weltmeisters: "Ich glaube an die Jungs und die Idee einer Sport- Flatrate passt ja auch wunderbar zu mir als Sportler."

Foto: AP

Lahm ist tatsächlich als Miteigentümer, Gesellschafter oder Investor an diversen Unternehmen beteiligt. So fiel auch die Nachrichtenagentur "SID" auf die Meldung herein. Wenig später wurde der Fehler aber aufgekärt: "Der SID ist einem April- Scherz des genannten Unternehmens aufgesessen. Wir bitten, unseren Fehler zu entschuldigen."

"Billiger Trick, um mit Prominenten zu werben"

Das Management von Lahm hat nun einen Anwalt eingeschaltet und prüft eine Klage. Berater Roman Grill betont: "Diese Sache hat nichts mit einem Spaß zu tun. In unseren Augen ein billiger Trick, um mit einem Prominenten zu werben."

Der Marketingchef der Fitness- Kette nahm ebenfalls Stellung zur Causa: "Wir wollten mit dem Aprilscherz niemanden ärgern und hätten nie damit gerechnet, dass er solche Wellen schlägt."