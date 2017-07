Kurios: "Bullen"- Gegner bekam die Pizzen zu früh

28 Pizzen ließen sich die Malteser in die Red Bull Arena bringen. Wie der ORF berichtete, irrten sich die Verantwortlichen des Vereins aber in der Zeit. Bereits in der Pause kam der Pizzaboote mit der bestellten Lieferung für die Mannschaft, die noch eine Spielhälfte gegen Österreichs Meister zu absolvieren hatte. Somit gab's nach dem klaren Ausscheiden gegen die "Bullen" auch noch kalte Pizzen.

Foto: GEPA

Nun wartet Rijeka

Hibernians war mit dem 0:3 im Rückspiel gut bedient. Salzburgs Team von Trainer Marco Rose stieg mit dem Gesamtscore von 6:0 auf. Die Tore beim 3:0- Heimerfolg erzielten Marc Rzatkowski (11.), Fredrik Gulbrandsen (19.) und Amadou Haidara (85.) Die nächste Hürde auf dem Weg zur erstmaligen Champions- League- Teilnahme in der "Bullen"- Ära heißt HNK Rijeka.

Foto: GEPA

Das Hinspiel gegen den kroatischen Champion mit dem Ex- Austrianer Alexander Gorgon steht bereits am nächsten Mittwoch in Wals- Siezenheim auf dem Programm. Zuvor gastiert der Serien- Double- Gewinner in der ersten Bundesliga- Runde noch am Samstagabend (18.30 Uhr) in Wolfsberg beim WAC.