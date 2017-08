Kurios: 0:3- Pleite mit zwei Feldspielern im Tor

Zu diesem Zeitpunkt hatte Neo- Lille- Coach Marcelo Bielsa aber bereits dreimal ausgetauscht. Somit musste ein Feldspieler den Platz im Tor übernehmen. Zunächst stellte sich Stürmer Nicolas De Preville in den Kasten und machte anfangs keine schlechte Figur. Gegen Idriss Saadi rettete er sogar noch glänzend. In der 74. Minute, nach 14 Minuten ohne Gegentor, musste er sich doch geschlagen geben. Jonas Martin traf für den Aufsteiger.

Kapitän übernimmt Verantwortung

Danach hatte der gelernte Stürmer aber genug von seiner neuen Position. Lille- Kapitän Ibrahim Amadou hatte ein Erbarmen und übernahm die Handschuhe von De Preville. Aber auch Amadou musste schnell den Ball aus dem Netz holen. Dimitri Lienard traf in der 82. Minute per Foulelfmeter und Jeremy Grimm machte mit einem Weitschuss in der 88. Minute alles klar.

"Das war das erste Mal, dass ich ins Tor gegangen bin. Das ist nicht meine Position, aber man muss irgendwie damit umgehen", sagte Amadou im Anschluss. Sowohl Lille als auch Straßburg haben nun nach zwei Spielen drei Punkte auf dem Konto.