Kult- Profi Song nach Schlaganfall aus Koma erwacht

Der ehemalige kamerunische Teamkapitän Rigobert Song ist nach seinem am Sonntag erlittenen Schlaganfall aus dem Koma erwacht. Dies gab der Direktor des Krankenhauses in Yaounde, in dem der 40- Jährige behandelt wurde, am späten Montagabend bekannt. Song sei in einem "akzeptablen Zustand", meinte Louis Joss Bitang a Mafok im staatlichen Radio. Die Gehirnblutungen seien unter Kontrolle.