Kult- Profi Rigobert Song nach Schlaganfall im Koma

Schock- Meldung: Kameruns ehemaliger Teamkapitän Rigobert Song hat am Sonntag einen Schlaganfall erlitten und liegt im Koma. Das berichteten Medien in Kamerun am Montag. Der 40- Jährige habe in der Hauptstadt Yaounde einen Schlaganfall erlitten und befinde sich in akutmedizinischer Versorgung, hieß es.