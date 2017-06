Künftig vier Spieler- Wechsel im ÖFB- Cup

In Deutschland wurde der Pilotversuch mit vier Wechseln bereits in der vergangenen Saison durchgeführt und für gut befunden. Jetzt zieht der ÖFB nach und erlaubt den zusätzlichen Tausch zur neuen Cup- Saison. Wichtig: Die Regel greift erst ab einer Verlängerung. Hintergrund ist, dass die Trainer eine zusätzliche Möglichkeit haben auf Erschöpfungen zu reagieren.

Finaltermin festgelegt

Außerdem wurde das Endspiel des ÖFB- Cups für 2018 terminiert. Gespielt wird wieder im Wörthersee- Stadion von Klagenfurt. Dieses Mal am 1. Mai, also dem Feiertag. Beim diesjährigen Finale zwischen Red Bull Salzburg und Rapid am 1. Juni war es zu Fan- Beschwerden gekommen, da das Match an einem Donnerstag stattfand und somit wenig Rücksicht auf die Anreisewege der Anhänger geachtet wurde.

Ebenfalls präsentiert wurde ein neuer Namensgeber sowie ein neues Logo. Ab sofort heißt der Bewerb "Uniqa- ÖFB- Cup".