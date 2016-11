Krise bei ManU: Jose Mourinho droht lange Sperre

Der Trainer des englischen Erstligisten Manchester United, Jose Mourinho, hat derzeit nichts zu lachen. Sportlich will sich der Erfolg nicht richtig einstellen und nun kommt auch noch Ärger mit dem Verband dazu. Wie der englische Fußballverband (FA) am Montag mitteilte, muss sich Mourinho wegen unpassenden Verhaltens im Spiel am vergangenen Sonntag gegen West Ham United verantworten.