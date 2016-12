Kreuzbandriss! ManCity- Ass Gündogan lange out

Der deutsche Internationale Ilkay Gündogan wird Manchester City lange fehlen. Sein Verein bestätigte am Freitag, dass der 26- Jährige zuletzt einen Kreuzbandriss erlitten hatte. "Es ist so, so schwierig für ihn, es ist traurig, wir werden ihn sehr vermissen. Es ist Pech, aber das ist Fußball", sagte City- Trainer Pep Guardiola in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Arsenal.