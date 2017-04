Kreuzbandriss! Hiobsbotschaft für Austrias Venuto

Der Schmerz- Schrei erschütterte das ganze Allianz Stadion: Lucas Venuto sackte beim Wiener Derby am Sonntag in der 17. Minute zusammen und blieb am Boden ligen (siehe Video oben). Der medizinisch gewohnt fundierte Therapie- Ansatz aus dem Block West ("Steh auf, du Sau!") half nicht: Venutos Kreuzband ist gerissen, wie sich am Montagnachmittag fatalerweise herausstellte.