Kreuzbandriss bei Ibrahimovic: Karriereende?

Ibrahimovic landete in der 92. Spielminute nach einem Luftduell derart unglücklich am Boden, dass sein Knie komplett durchgedrückt wurde (siehe Video oben). Wie es mit dem 35- Jährigen weitergeht, ist offen. Sein Vertrag bei Manchester United läuft mit Saisonende aus. Eigentlich wollte Trainer Jose Mourinho mit dem schwedischen Superstar verlängern, doch es kam bisher zu keiner Einigung. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte rund um einen Wechsel nach Nordamerika in die Major Soccer League.

Durch die Verletzung ist die Fortsetzung seiner Karriere allerdings gefährdet. Der italienische Sportjournalist Gianluca Di Marzio berichtet, dass Ibrahimovic in den kommenden Tagen operiert wird. Eine offizielle Stellungnahme des Klubs fehlt noch.

In 46 Einsätzen erzielte der Superstar 28 Treffer für die Red Devils. Im Semifinale der Europa League trifft Manchester United auf Celta de Vigo, Ajax auf Lyon. Erstmals seit 2005 steht keine deutsche Mannschaft in einem Halbfinale des Fußball- Europacups.

Kronen Zeitung