"Krass, dass wir Bayern so am Rockzipfel hängen"

Leipzig- Legionär Marcel Sabitzer geht gelassen in das Top- Duell der deutschen Bundesliga bei Borussia Dortmund. "Die wollen in die Champions League und müssen gewinnen, um an uns dran zu bleiben. Der Druck liegt bei denen", sagte der 22- jährige Steirer der "Bild"- Zeitung mit Blick auf das Spiel am Samstag. Zur generellen Performance von RB Leipzig meinte Sabitzer: "Krass, dass wir den Bayern so am Rockzipfel hängen."