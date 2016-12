Krallt sich Red Bull nun auch West Ham in London?

Wieso gerade West Ham, ein Klub, der in seiner rund 120- jährigen Geschichte bizarrerweise eine Europacup- Trophäe, aber noch keine einzige Erstliga- Meisterschaft gewinnen konnte? Womöglich liegt’s an der Teilnahme an der finanziell extrem lukrativen und sportlich attraktiven Premier League, der Lage in der größten Stadt der EU und der im Londoner Olympiastadion gefundenen Heimstatt.

Freilich: Die "Sun" gibt nicht preis, woher sie ihre Informationen vom Interesse Red Bulls an West Ham hat - und sowohl die größten Anteilseigner der "Hammers" als auch ein Sprecher der "Bullen" geben an, dass an den Gerüchten nichts dran sei. ABER: David Sullivan, 55,6- Prozent- Eigentümer von West Ham räumte zumindest ein, dass ein Verkauf von Anteilen - nicht des gesamten Klubs - zur Schuldentilgung nicht auszuschließen sei.

Ob sich da jemand ein Hintertürchen offen lässt?