Korruption? Spaniens Verbandsboss festgenommen

Der einflussreiche Fußball- Funktionär Angel Maria Villar ist in Madrid wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden. Der 67- jährige Chef des nationalen Verbandes (RFEF), der auch Vizepräsident der FIFA und der UEFA ist, wurde ebenso wie sein Sohn Gorka und ein ranghoher Mitarbeiter des Verbandes in Gewahrsam genommen, teilte die spanische Polizei am Dienstag mit.