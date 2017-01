Korkmaz und Maierhofer treffen für neue Klubs

In der Causa um die Schlägerei zwischen den beiden Sturmkollegen Daniel Segovia und Alhassane Keita wird Mittwoch eine Entscheidung fallen.

Das Duo war nach seiner Disziplinlosigkeit im Test gegen Mannsdorf am Samstag vorläufig suspendiert worden. Möglich scheint, dass sich St. Pölten von beiden Stürmern trennt. Dann würde im Angriff der Niederösterreicher Bedarf herrschen.

Auch Maierhofer trifft zum Debüt

Auch Stefan Maierhofer hat in seinem ersten Testspiel für den SV Mattersburg Werbung in eigener Sache gemacht. Der 2,02 Meter große Stürmer erzielte am Dienstag beim 2:0- Erfolg des Fußball- Bundesliga- Schlusslichts gegen Haladas Szombathely in der 21. Minute per Kopf den Führungstreffer.

Der 34- Jährige ist seit dem Ende seines Gastspiels beim slowakischen Club Trencin im Sommer vereinslos und absolviert in Mattersburg seit Montag ein Probetraining.