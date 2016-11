"Komm her, du Idiot!" Messi beleidigt City- Kicker

"Komm her, du Idiot", soll der Ausnahekönner in Manchester beim Gang in die Kabine geschrien haben. Laut dem spanischen Radiosender "Cope" wurde Messi zuvor von City- Spielern provoziert. Messis Nationalmannschaftskollege Agüero konnte gerade noch dazwischengehen und die Lage beruhigen. "Ich habe ein paar Rufe gehört und sah dann den wütenden Leo. Was genau passiert ist, konnte ich nicht erkennen", beschrieb der City- Stürmer die Auseinandersetzung nach Schlusspfiff. Welchen City- Spieler Messi meinte, ist bisher noch nicht bekannt.

Foto: AP

Bereits in der Liga hatte Messi mit einem Ausraster für Aufsehen gesorgt. Nachdem ein Valencia- Anhänger eine Plastikflasche auf die jubelnden Barcelona- Spieler warf, beschimpfte der wütende Argentinier die tobende Menge (oben im Video). Wie die spanische "Marca" berichtete, soll der Offensiv- Künstler die Fans als "H****söhne" bezeichnet haben.