Knieverletzung! FC Bayern bangt um David Alaba

David Alaba hat sich beim Meisterschaftseinsatz für den FC Bayern München gegen Mainz (siehe Video oben) nicht am Oberschenkel verletzt, sondern eine Kapselzerrung im linken Knie zugezogen. Das habe eine eingehende Untersuchung durch die Klubärzte noch während der Partie ergeben, teilte der Verein am Samstagabend mit. "Es ist kein so großes Problem", sagte Bayern- Trainer Carlo Ancelotti.