Knalleffekt! FC Pasching heißt jetzt FC Juniors OÖ

Wie der Verrein via Presseaussendung mitteilt, wird die Spielgemeinschaft FC Pasching/LASK Juniors künftig unter dem Namen LASK Juniors OÖ in der Regionalliga Mitte antreten. Das Team erreichte in der vergangenen Saison Platz 14. Betreut wird die Mannschaft von Ronald Brunmayr, der auch der sportliche Leiter der Akademie sein wird.

Der Klub FC Pasching wird in FC Juniors OÖ umbenannt. "Diese Namensänderung unterstreicht unsere zukünftige Ausrichtung", wird Franz Mayer, Obmann des FC Juniors OÖ, in der Presseaussendung zitiert. Zudem soll es das Ziel des Klubs sein, in Zukunft als Sprungbrett für oberösterreichische Talente zu fungieren.

Neue Mannschaft in der 2. Klasse

Unter dem Namen SV Pasching 16 Juniors OÖ wird eine neu gegründete Mannschaft in der 2. Klasse Nord- Ost antreten. Laut der Presseaussendung werden Mannschaft und Funktionäre des Projekts "SV Pasching 16" dabei in den Regionalligisten FC Juniors OÖ (vorher FC Pasching) eingegliedert und als "SV Pasching 16 OÖ" in Liga acht an den Start gehen.

"Es ist phänomenal, dass wir mit einem Team aus lokalen Spielern in die Meisterschaft einsteigen und in dieser unsere Farben vertreten dürfen", so der Projekt- Initiator Peter Öfferlbauer. Weiter wird Öfferlbauer zitiert, dass ein großer Dank auch LASK- Präsident Dr. Siegmund Gruber gebühren würde. Mit dessen Handschlagqualitäten sei diese Konsenlösung erst möglich geworden.