Klub- WM bald mit 32 Teams im Sommer?

Die neu formierte Klub- WM würde nach Infantinos Vorstellungen weniger lang dauern als die herkömmliche WM der Nationalmannschaften, aber immerhin doch vom 10. bis zum 30. Juni. Die bisherige, im Dezember stattfindende Klub- WM, an der die Sieger der jeweiligen Kontinentalbewerbe teilnehmen, durchlebt nach den Worten von Infantino mit ihrem nicht einfachen Modus eine schwierige Zeit.

"Der Bewerb ist nicht gerade begeisternd", sagte der Schweizer. "Aber im Sommer, mit den 32 besten Klubs der Welt? Ist es besser, eine ermüdende Reiserei zu organisieren oder ein Turnier?", fragte Infantino rhetorisch. "Die Spieler müssen sich danach gut erholen können."

In der katalanischen Zeitung Mundo Deportivo sagte Infantino: "Der heutige Fußball ist nicht nur Europa und Südamerika. Die Welt hat sich verändert. Wir müssen also eine Weltmeisterschaft kreieren, die für die Klubs interessant ist, aber auch für die Fans auf der ganzen Welt." Laut Infantino arbeiten Zvonimir Boban, Vize- Generalsekretär der FIFA, und der bei der FIFA für die technische Entwicklung zuständige Marco van Basten an einem entsprechenden Projekt.