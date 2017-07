Klopp bot für Keita 65 Mio., aber Leipzig lehnt ab

Wochenlang hatte Liverpool offenbar um Bulle Keita gebuhlt, vor allem Jürgen Klopp dürfte sich in den 22- jährigen Strategen "verliebt" haben. Dafür wäre der Traditionsklub von der Anfield Road auch bereit gewesen, tief in die Tasche zu greifen.

Rangnick plant Großes

Doch RB Leipzig plant langfristig mit Keita. Ralf Rangnick strebt offenbar ganz Großes an. Da interessieren ihn schnelle Transfermillionen nicht. Zumal bis Saisonbeginn wohl kaum Ersatz für Keita auf gleichem Niveau gefunden werden könnte. Und: Mit Leipzig spielt Keita in der kommenden Saison in der Champions League. Das hätte ihm Liverpool nicht bieten können.