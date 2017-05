Kimmich- Gerücht: Bayern platzt der Kragen!

Die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" hatten übereinstimmend berichtet, dass der 22- Jährige die Bayern nach der Saison verlässt. Kimmich habe auf einen vorzeitigen Wechsel gedrängt, da er bei Trainer Carlo Ancelotti kaum noch zum Zuge kommt. Kimmich selbst äußerte sich zu den Wechselgerüchten bei Sky: "Ich habe es nicht gelesen und bin definitiv noch nicht weg hier. Mehr kann ich nicht dazu sagen."

Foto: GEPA

Als neuer Verein von Kimmich, dessen Vertrag in München noch bis 2020 läuft, waren RB Leipzig und Manchester City ins Gespräch gebracht worden. In Leipzig spielte er bereits bis 2015 - bei Manchester City ist Pep Guardiola als Trainer tätig, der den Schwaben in der vergangenen Saison beim FC Bayern gefördert hatte.

Pep Guardiola spricht nach einem Bundesliga-Spiel gegen Dortmund mit Joshua Kimmich. Foto: APA/AFP/INA FASSBENDER

Bayern München kündigte umgehend rechtliche Schritte gegen die "Stuttgarter Zeitung" an.

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 33 24 7 2 64 79 2. Leipzig 33 20 6 7 27 66 3. Dortmund 33 17 10 6 30 61 4. Hoffenheim 33 16 13 4 27 61 5. Hertha BSC 33 15 4 14 0 49 6. Freiburg 33 14 6 13 -15 48 7. Köln 33 11 13 9 7 46 8. Bremen 33 13 6 14 -2 45 9. Gladbach 33 12 8 13 -4 44 10. Schalke 04 33 11 9 13 5 42 11. E. Frankfurt 33 11 8 14 -7 41 12. Leverkusen 33 10 8 15 -6 38 13. Mainz 33 10 7 16 -9 37 14. Augsburg 33 9 10 14 -16 37 15. Wolfsburg 33 10 7 16 -17 37 16. Hamburg 33 9 8 16 -28 35 17. Ingolstadt 33 8 7 18 -21 31 18. Darmstadt 33 7 3 23 -35 24