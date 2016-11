Keisuke Honda - so plant er mit dem SV Horn!

"Krone": Beim 1:0- Sieg über Pescara saßen Sie 90 Minuten auf der Milan- Bank. Wann sehen wir Sie in Horn spielen?

Keisuke Honda: Ich würde gerne mit Japan noch bei der WM 2018 eine gute Rolle spielen, möchte so lange in einer Topliga kicken. Dann sollten wir mit Horn schon in der Bundesliga sein - und da werden bessere Spieler, als ich einer bin, zum Verein kommen …

"Krone": Große Ansage angesichts des neunten Tabellenplatzes. Wäre im Falle eines Abstieges das Projekt "Honda in Horn" gestorben?

Honda: Nein. Erstens wollen wir unbedingt in der Liga bleiben. Und zweitens würde selbst der Abstieg nicht das Aus bedeuten. Ich sehe es als langfristiges Projekt.

Keisuke Honda im Gespräch mit "Krone"-Reporter Harald Dworak Foto: "Krone"

"Krone": In das Sie viel Geld investieren …

Honda: Zwischen zwei und fünf Millionen Euro im Jahr sind nötig. Wir können das Budget auch nicht erhöhen, müssen damit auskommen. Viele Investoren bei Großklubs sehen ein Engagement als Hobby. Für mich ist Horn aber mehr als das. Ich kann es mir auch nicht leisten, es als Hobby zu sehen.

"Krone": Wie sollen sich Ihre Investitionen rentieren?

Honda: Unser erstes Ziel ist es, junge Spieler, egal ob aus Japan oder anderen Ländern, zu entwickeln. Sind wir erst einmal in der Bundesliga, wollen wir diese ins Ausland an gute Klubs verkaufen.

"Krone": Die bisher geholten Japaner haben aber nicht das Zeug für die Bundesliga.

Honda: Das stimmt. In Japan gibt es aber gute Talente, die das Zeug haben. Die holen wir, wenn wir aufgestiegen sind.

Hamayoshi Masanori Foto: sv horn

"Krone": Das soll mit Trainer Hamayoshi Masanori gelingen?

Honda: Ich vertraue ihm, er kann mit jungen Spielern gut umgehen. Mir ist aber auch klar, dass er bei einem Verein wie AC Milan schon rausgeflogen wäre. Ich halte aber an ihm fest, vertraue dem ganzen Team.