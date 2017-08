Keine Spielerlaubnis! PSG vorerst ohne Neymar

Laut AFP hat der vom FC Barcelona für sagenhafte 222 Millionen Euro geholte Brasilianer noch keine Spielerlaubnis. Notwendige Unterlagen aus Spanien seien nicht bis Mitternacht beim französischen Fußballverband eingetroffen. Damit wird Neymar wohl erst eine Woche später seine Premiere beim Meister feiern.

Der nun teuerste Spieler der Welt, der pro Jahr 30 Millionen Euro Gehalt kassiert, wird vor dem Match gegen Amiens im Prinzenpark- Stadion den Fans präsentiert, danach wird er selbst allerdings nur zuschauen können. Für die Anhänger von PSG sicher eine große Enttäuschung...

Von Pariser Fans begeistert empfangen

Von den Pariser Fans wurde Neymar nach seinem aufsehenerregenden Wechsel um 222 Millionen Euro euphorisch empfangen. Zehntausende Fans im Pariser Prinzenpark feierten den 25- jährigen Brasilianer am Samstag mit minutenlangen "Neymar, Neymar"- Sprechchören.

PSG- Präsident Nasser al- Khelaifi begrüßte seinen neuen Superstar auf dem Rasen persönlich per Handschlag. Neymar richtete einige Worte an die Fans und betonte, er sei "sehr glücklich" in Paris zu sein. Anschließend sollte der Vizemeister gegen Aufsteiger SC Amiens sein Auftaktspiel in der Meisterschaft bestreiten. Neymar war noch nicht spielberechtigt, da die nötigen Transferunterlagen von seinem Ex- Verein FC Barcelona nicht rechtzeitig eingetroffen waren.