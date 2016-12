Keine Befreiung! Rapid nur noch auf Platz sieben

G rün-

Weiß rutschte sogar auf Platz sieben ab. Und in der "Tabelle" wäre Rapid überhaupt nur noch Neunter. Einzig Ried war in den letzten drei Runden noch schlechter. Aber am Mittwoch erspielte sich Rapid vor allem nach der Pause endlich Chancen: Kvilitaia, Schaub, Joelinton schoss sich selbst an und abda haderte auch Canadi: "Wir sind halt noch verunsicherter als erwartet. Solche Spiele gewinnst du, wenn du in einen Lauf kommst, dann nutzt man diese Chancen. Aber dafür fehlt nach wie vor das Selbstvertrauen."

Nur Siege helfen, die alte Leier. Weshalb sich Rapids Spieler nach dem 1:1 am Mittwoch von den mitgereisten Fans bei der "Verabschiedung" einiges anhören konnten. Mit Pfiffen ging es in die Kabine. Es wird nicht ruhiger in Hütteldorf. Auch wenn Canadi ruhig bleibt: "Wir bekommen das hin." Am Samstag kommt Aufsteiger St. Pölten ins Allianz- Stadion. Da ist auch noch Schrammel nach seinem Ausschluss gesperrt.

# Team Sp S U N +/- P 1. Altach 17 11 3 3 11 36 2. Sturm Graz 17 10 3 4 13 33 3. Salzburg 17 9 4 4 16 31 4. Austria 17 10 1 6 5 31 5. Wolfsberg 17 6 4 7 -1 22 6. Admira 17 7 1 9 -12 22 7. Rapid 17 5 6 6 8 21 8. Ried 17 5 2 10 -10 17 9. St. Pölten 17 3 5 9 -15 14 10. Mattersburg 17 2 5 10 -15 11