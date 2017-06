"Keine Anzeichen" für Stöger- Abgang zum BVB

Sportchef Jörg Schmadtke vom deutschen Fußball- Bundesligisten 1. FC Köln befürchtet derzeit nicht, Trainer Peter Stöger an den Liga- Rivalen Borussia Dortmund zu verlieren. "Es gibt keine Anzeichen dafür, dass ich in nächster Zeit mit irgendjemandem in Gespräche einsteigen müsste", sagte Schmadtke der "Bild"- Zeitung. Was Stöger selbst zu den Gerüchten zu sagen hatte, sehen Sie oben im Video!