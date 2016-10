Kapitänin Schnaderbeck fehlt gegen Deutschland

Nach der historischen Qualifikation für die EM- Endrunde 2017 in den Niederlanden steht das Frauen- Nationalteam vor einem weiteren Highlight. Die ÖFB- Auswahl von Teamchef Dominik Thalhammer spielt am Samstag (14.15 Uhr) in einem Testmatch in Regensburg erstmals gegen Deutschland. Nicht mit dabei sein wird die verletzte Kapitänin Viktoria Schnaderbeck.