Kampls China- Transfer wird immer konkreter

Schon zu gemeinsamen Salzburg- Zeiten galt Kampl als der Musterschüler von Schmidt und zog im Bullen- Mittelfeld die Fäden. Nach einem kurzen Intermezzo in Dortmund, wo er sich nicht durchsetzen konnte, zog es den Blondschopf nach Leverkusen, wo er wieder auf seinen Förderer traf. Jetzt soll also die Wiedervereinigung in China folgen.

Nicht nur Schmidt an Kampl dran

Es gibt jedoch noch weitere Interessenten für den 26- Jährigen. So sollen sich auch die beiden Stadtrivalen Inter und AC Mailand um Kampl bemühen. Bei einem Wechsel nach Italien würde sich Kampl die Nähe zu Slowenien und seiner Familie (lebt in Solingen) bewahren.

Ebenfalls möglich: Kampl wird bei Guoan nur "geparkt", um dann im Winter zu Atletico Madrid wechseln zu können. Der Champions- League- Finalist von 2016 darf im Sommer keine Spieler verpflichten. Diese Variante gilt jedoch als sehr unwahrscheinlich.