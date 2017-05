Kampf um Europa: Austria will die Vorentscheidung

...was natürlich auch Thorsten Fink weiß. Daher sagt der Trainer: "Klar ist, dass wir mit einem Sieg in Altach für eine Vorentscheidung im Kampf um die Europacup- Tickets sorgen können. Das wäre für uns ein Meilenstein!"

Ein Meilenstein, der allerdings hart verdient werden muss, denn bisher war Altach nicht gerade der beste Boden für die Violetten: In elf Bundesliga- Spielen gab es vier Siege und ein Unentschieden, setzte es sechs Niederlagen, Torverhältnis 11:15 (siehe Statistik unten), 1998 flog man dazu einmal im Cup raus!

"Unser Gegner steht unter Druck"

Allen in Erinnerung natürlich noch die 1:5- Klatsche vom letzten Herbst. Aktuell, und das zählt für Fink, spricht das "Momentum" für die Austria, die mit zuletzt drei Siegen in Folge anreist, während die Vorarlberger im Frühjahr nicht so richtig in die Gänge kommen (mit zehn Punkten aus elf Spielen drittschlechteste Mannschaft). Fink: "Unser Gegner steht unter Druck, muss schon fast gewinnen, um noch an uns dranzubleiben, die angenehmere Ausgangsposition haben wir, das ist gut für uns!"

"Herz und Leidenschaft" (Alex Grünwald), "breite Brust" (Raphael Holzhauser) - diese Attribute wollen die Austrianer in die Waagschale werfen. Und vorne soll es Lary Kayode richten: Er kam im Juli 2015 zu Violett, traf bisher 26mal in der Liga, kein aktueller Spieler erzielte im Vergleichszeitraum so viele Tore. Und: Er traf auch bei Austrias letztem Sieg in Altach.

Peter Klöbl, Kronen Zeitung