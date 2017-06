Juwel mit Offensivdrang soll Rapid verstärken

Die belgische Zeitung Het Nieuwsblad fabrizierte nur eine kleine Ente, als sie am Mittwoch von den Verhandlungen mit Boli Bolingoli- Mbombo mit der Austria berichtete. Denn in Wien war der 21- jährige Linksfuß tatsächlich, aber um seinen Wechsel mit und zu Rapid zu fixieren. "Einen jungen schnellen Linksverteidiger, der ruhig auch noch Erfahrung sammeln kann", hatte der Sportchef Bickel angekündigt. In Belgien wurde er scheinbar fündig.

Konkret beim FC Brügge, wo Bolingoli noch bis 2019 Vertrag hat. Aber dort schaffte das Juwel - trotz dreier Einsätze in der Champions League im Herbst - noch nicht den Durchbruch, wurde daher im Frühjahr an St. Truiden verliehen. Da war er meist Stammspieler, oft auch links im Mittelfeld.

Cousin von Romeo Lukaku

In Hütteldorf, wo man den Transfer noch nicht kommentieren wollte, soll er die linke Seite beackern. Primär als Verteidiger mit Offensivdrang. Und der steckt in seinen Genen. Denn noch klingender sind die Namen seiner Cousins: Begiens Teamspieler Romeo Lukaku (Everton) und Jordan Lukaku (Lazio). Solche Kaliber sind für Rapid unbezahlbar. Aber auch für Bolingoli musste Grün- Weiß Geld in die Hand nehmen. Und er wird mit einer großen Erwartungshaltung leben müssen. Er ist nicht nur die erste Verpflichtung, die Bickel für Rapid tätigt. Er könnte auch die einzige Verstärkung im Sommer bleiben.

