Juventus Turin nach 2:1 gegen Milan im Halbfinale

gewann am Mittwochabend im Viertelfinale vor heimischer Kulisse mit 2:1 gegen den Vorjahresfinalisten AC Milan. Paulo Dybala (10.) und Miralem Pjanic (21.) brachten Juve vor der Pause in Führung, Carlos Bacca (53.) glückte für Milan nur noch der Anschlusstreffer.

Mehr als 30 Minuten spielte Juve in Überzahl, denn der Mailänder Manuel Locatelli (54.) sah kurz nach dem 1:2 die Gelb- Rote Karte. Als erste Mannschaft war am Vorabend der SSC Napoli durch ein 1:0 gegen Fiorentina in die Vorschlussrunde eingezogen. Die Süditaliener treffen dort auf Juventus.